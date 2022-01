Combattere lo strapotere dell’usa e getta in plastica è possibile (Di venerdì 14 gennaio 2022) Da oggi, venerdì 14 gennaio, entrerà ufficialmente in vigore anche in Italia la direttiva europea SUP (Single use plastic), che si pone come obiettivo quello di ridurre l’uso della plastica monouso, non biodegradabile e non compostabile. Le novità principali riguarderanno il divieto di vendere posate, piatti, cannucce ed altri prodotti in plastica anche “oxo-degradabile” (ovvero le materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti), i bastoncini cotonati per la pulizia delle orecchie, agitatori per bevande, aste da attaccare a sostegno dei palloncini, alcuni specifici contenitori per alimenti in polistirene espanso, contenitori e tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi. Si tratta di un importante passo avanti e della ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 gennaio 2022) Da oggi, venerdì 14 gennaio, entrerà ufficialmente in vigore anche in Italia la direttiva europea SUP (Single use plastic), che si pone come obiettivo quello di ridurre l’uso dellamonouso, non biodegradabile e non compostabile. Le novità principali riguarderanno il divieto di vendere posate, piatti, cannucce ed altri prodotti inanche “oxo-degradabile” (ovvero le materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materiain microframmenti), i bastoncini cotonati per la pulizia delle orecchie, agitatori per bevande, aste da attaccare a sostegno dei palloncini, alcuni specifici contenitori per alimenti in polistirene espanso, contenitori e tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi. Si tratta di un importante passo avanti e della ...

