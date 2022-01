Bmw Group registra una forte crescita delle vendite per il 2021 (Di venerdì 14 gennaio 2022) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Nel 2021 il BMW Groupha registrato una crescita solida delle vendite su base annuadell’8,4%, con un totale di 2.521.525 veicoli BMW, MINI eRolls-Royce consegnati in tutto il mondo. Le vendite di BMW hannoraggiunto il nuovo massimo storico di 2.213.795 unità (+9,1%) loscorso anno: il marchio è leader nel segmento premium globale. IlGruppo ha più che raddoppiato le vendite dei veicoli completamenteelettrici nel 2021, con 103,855 unità vendute (133,2%).“Nonostante le difficoltà riscontrate a livello delle forniture ea causa della pandemia abbiamo ottenuto un’ottima performance divendita nel 2021, grazie ad una potente attività operativa e aduna stellare linea ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 gennaio 2022) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Nelil BMWhato unasolidasu base annuadell’8,4%, con un totale di 2.521.525 veicoli BMW, MINI eRolls-Royce consegnati in tutto il mondo. Ledi BMW hannoraggiunto il nuovo massimo storico di 2.213.795 unità (+9,1%) loscorso anno: il marchio è leader nel segmento premium globale. IlGruppo ha più che raddoppiato ledei veicoli completamenteelettrici nel, con 103,855 unità vendute (133,2%).“Nonostante le difficoltà riscontrate a livelloforniture ea causa della pandemia abbiamo ottenuto un’ottima performance divendita nel, grazie ad una potente attività operativa e aduna stellare linea ...

