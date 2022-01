Ansia da prestazione non solo per gli uomini: cosa fare e come risolverla (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ansia da prestazione: i consigli dell’esperto per lui e per lei guarda le foto L’Ansia da prestazione colpisce sia gli uomini che le donne. Si manifesta in modi e per cause diverse, ma il risultato è lo stesso: incapacità di vivere al meglio il rapporto sessuale. Quando è sporadica non deve destare preoccupazione. A chi non è successo almeno una volta nella vita? Quando invece rende impossibile vivere al meglio la vita sessuale, è bene consultare uno specialista. ... Leggi su iodonna (Di venerdì 14 gennaio 2022)da: i consigli dell’esperto per lui e per lei guarda le foto L’dacolpisce sia gliche le donne. Si manifesta in modi e per cause diverse, ma il risultato è lo stesso: incapacità di vivere al meglio il rapporto sessuale. Quando è sporadica non deve destare preoccupazione. A chi non è successo almeno una volta nella vita? Quando invece rende impossibile vivere al meglio la vita sessuale, è bene consultare uno specialista. ...

Ssgulo : e già che c'eravate, magari anche un selfie con la salma.... #DavidSassoli L'ansia da prestazione 'social' fa perdere lucidità - forzaazzurri93 : Ma si son fissati un orario per sto benedetto massaggio o anche domani devo stare con l’ansia da prestazione tutto il dannato giorno? #jeru - Lii_dia_ : @pierspollon noi sappiamo che tu sarai ai soliti ignoti a breve, come stiamo messi ad ansia da prestazione ora che… - BettinEleonora : RT @sailorfragile: 'I'm sorry' la vocina mini di Jessica e lui che al primo tiro sbaglia perché ha l'ansia da prestazione davanti a lei?? #J… - Fabs006 : RT @sailorfragile: 'I'm sorry' la vocina mini di Jessica e lui che al primo tiro sbaglia perché ha l'ansia da prestazione davanti a lei?? #J… -