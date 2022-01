Aggressione a ragazzi Cinema America, chieste 5 condanne (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sollecitate dalla Procura di Roma cinque condanne per gli autori dell'Aggressione ai danni due ragazzi "rei" di indossare la maglietta del Cinema America. Il fatto avvenne il 16 giugno del 2019 nella ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sollecitate dalla Procura di Roma cinqueper gli autori dell'ai danni due"rei" di indossare la maglietta del. Il fatto avvenne il 16 giugno del 2019 nella ...

Pescara, ragazzino malmenato da un coetaneo per 2 euro L'episodio è avvenuto nelle prime ore della sera nei pressi di piazza Duca, dove il 12enne stava effettuando un acquisto da un distributore automatico di snack.

