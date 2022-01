Zitromax introvabile, cosa dicono Bassetti e Burioni (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lo Zitromax “non solo non è un farmaco anti-Covid perché è un antibiotico, ma non serve a nulla nel trattamento contro il coronavirus”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova, commentando l’allarme per la mancanza del medicinale nelle farmacie dove lo Zitromax è introvabile. “Gli antibiotici vanno usati in meno nell’1% dei casi totali di Covid – spiega Bassetti -Oggi invece la gente si prende lo Zitromax con cure declinate dai social. Prenditi lo Zitromax, fatti un tampone o prendi un po’ di lattoferrina. C’è una confusione totale e troppo allarmismo. Serve mettere un punto e fermare questa deriva: i medici devono tornare a fare il loro lavoro e le persone devono ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lo“non solo non è un farmaco anti-Covid perché è un antibiotico, ma non serve a nulla nel trattamento contro il coronavirus”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova, commentando l’allarme per la mancanza del medicinale nelle farmacie dove lo. “Gli antibiotici vanno usati in meno nell’1% dei casi totali di Covid – spiega-Oggi invece la gente si prende locon cure declinate dai social. Prenditi lo, fatti un tampone o prendi un po’ di lattoferrina. C’è una confusione totale e troppo allarmismo. Serve mettere un punto e fermare questa deriva: i medici devono tornare a fare il loro lavoro e le persone devono ...

