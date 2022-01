Usa: l'Fbi arresta capo 'Oath Keepers' per assalto a Capitol (Di giovedì 13 gennaio 2022) Stewart Rhodes, il fondatore del gruppo di estrema destra americano Oath Keepers, è stato arrestato dall'Fbi nell'ambito delle indagini sull'assalto al Congresso del 6 gennaio 2020. Lo riporta il New ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Stewart Rhodes, il fondatore del gruppo di estrema destra americano, è statoto dall'Fbi nell'ambito delle indagini sull'al Congresso del 6 gennaio 2020. Lo riporta il New ...

Advertising

alaskaHQ : RT @Agenzia_Ansa: Usa, l'Fbi arresta il capo di Oath Keepers per l'assalto a Capitol Hill. Stewart Rhodes è accusato di cospirazione con il… - AnnaritaNinni : Usa: l'Fbi arresta capo 'Oath Keepers' per assalto a Capitol - Ultima Ora - ANSA - fisco24_info : Usa, l'Fbi arresta il capo di Oath Keepers per l'assalto a Capitol Hill: Stewart Rhodes è accusato di cospirazione… - Agenzia_Ansa : Usa, l'Fbi arresta il capo di Oath Keepers per l'assalto a Capitol Hill. Stewart Rhodes è accusato di cospirazione… - iconanews : Usa: l'Fbi arresta capo 'Oath Keepers' per assalto a Capitol -