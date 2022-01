Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 13/01/22 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Mamma mia mi auguro fortemente che gli autori di Uomini e Donne si inventino qualcosa per l’evoluzione delle prossime puntate perché fino ad ora è stata una stagione così pallosa, ma così pallosa, ma così pallosa che probabilmente mi appassionerei di più se su Canale 5 trasmettessero un gara di velocità tra lumache. Parliamoci chiaro, gli unici brividi fino ad ora ce li hanno regalati Marcello Messina ed Isabella Ricci che, essendo più intelligenti della media della gente che staziona lì dentro dall’anteguerra, hanno capito quando era il momento di prendere baracca e burattini e darsela a gambe e lo hanno fatto lasciandoci in balia del vuoto cosmico che aleggia agli Elios. E volendo essere onesti un po’ di trash ce l’aveva regalato anche Diego Tavani col suo palo in zona Cesarini a Ida Platano e annesse trash discussioni che ne sono seguite, ma a ... Leggi su isaechia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Mamma mia mi auguro fortemente che gli autori disi inventino qualcosa per l’evoluzione delle prossime puntate perché fino ad ora è stata una stagione così pallosa, ma così pallosa, ma così pallosa che probabilmente mi appassionerei di più se su Canale 5 trasmettessero un gara di velocità tra lumache. Parliamoci chiaro, gli unici brividi fino ad ora ce li hanno regalati Marcello Messina ed Isabella Ricci che, essendo più intelligenti della media della gente che staziona lì dentro dall’anteguerra, hanno capito quando era il momento di prendere baracca e burattini e darsela a gambe e lo hanno fatto lasciandoci in balia del vuoto cosmico che aleggia agli Elios. E volendo essere onesti un po’ di trash ce l’aveva regalato anche Diego Tavani col suo palo in zona Cesarini a Ida Platano e annesse trash discussioni che ne sono seguite, ma a ...

