Uomini e Donne anticipazioni 13 gennaio: Gemma Galgani esce con Stefano dopo la lite con Leonardo Bozzetti? (Di giovedì 13 gennaio 2022) Gemma Galgani è stata protagonista, a Uomini e Donne, di molti episodi importanti, sia positivi che negativi. Nell’attuale edizione 2021/2022 del programma televisivo, la Dama torinese si è dapprima avvicinata a Pierluigi per poi creare una relazione più solida con Costabile. dopo un primo avvicinamento passionale con il Cavaliere, la conoscenza, però, si è sgretolata facilmente, lasciando Gemma Galgani in lacrime. Negli ultimi mesi la Dama torinese è risultata anche positiva al Covid-19 e, durante la quarantena, ha conosciuto un nuovo Cavaliere, arrivato in studio solo per lei. Si tratta di Leonardo Bozzetti con cui Gemma Galgani ha cominciato una conoscenza, che l’ha molto entusiasmata. Un ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 13 gennaio 2022)è stata protagonista, a, di molti episodi importanti, sia positivi che negativi. Nell’attuale edizione 2021/2022 del programma televisivo, la Dama torinese si è dapprima avvicinata a Pierluigi per poi creare una relazione più solida con Costabile.un primo avvicinamento passionale con il Cavaliere, la conoscenza, però, si è sgretolata facilmente, lasciandoin lacrime. Negli ultimi mesi la Dama torinese è risultata anche positiva al Covid-19 e, durante la quarantena, ha conosciuto un nuovo Cavaliere, arrivato in studio solo per lei. Si tratta dicon cuiha cominciato una conoscenza, che l’ha molto entusiasmata. Un ...

Advertising

oss_romano : #12gennaio In apertura dell'inserto Religio, leggi la storia di padre Davide De Guidi. Da anni il #comboniano itali… - AnnalisaChirico : Milano 2022 come Colonia 2016. Fa rumore il silenzio delle pseudofemministe, sempre pronte a tuonare vs le desinenz… - lauraboldrini : Le statue dedicate alle donne in Italia sono meno di duecento, nulla in confronto a quelle raffiguranti uomini. E a… - caneabbandonato : RT @m4rkrenton: quando dico che lavoro in un ufficio di sole donne la reazione è sempre '??????' 'chissà che clima' 'uuuuh vi scannerete ogni… - CorriereCitta : Uomini e Donne oggi, anticipazioni 13 gennaio 2022: in studio il nuovo tronista Luca e Gemma Galgani #uominiedonne… -