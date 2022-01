Udinese, Benkovic arriva e De Maio saluta: andrà in B (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’Udinese è attiva sul fronte difensori: dopo la cessione di Samir e quella imminente di De Maio in B, ecco che arriva Benkovic e si studia Marì L’Udinese sta cercando di puntellare la parte arretrata. Dopo la cessione di Samir, è arrivato Benkovic dal Leicester, ieri si è svincolato. Sul fronte uscite ci sarebbe anche De Maio, che avrebbe chiuso l’accordo con il Vicenza in B. Contratto per due anni e mezzo con i biancorossi. Si studia sempre il colpo Marì dall’Arsenal. A riferirlo Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’è attiva sul fronte difensori: dopo la cessione di Samir e quella imminente di Dein B, ecco chee si studia Marì L’sta cercando di puntellare la parte arretrata. Dopo la cessione di Samir, ètodal Leicester, ieri si è svincolato. Sul fronte uscite ci sarebbe anche De, che avrebbe chiuso l’accordo con il Vicenza in B. Contratto per due anni e mezzo con i biancorossi. Si studia sempre il colpo Marì dall’Arsenal. A riferirlo Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

