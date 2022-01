TikToker dona il suo rene alla madre della fidanzata e poi viene lasciato | la storia shock – VIDEO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : TikToker dona

ilgazzettino.it

Il post ha già ottenuto più di 16 milioni di visualizzazioni in cinque giorni e molti utenti hanno espresso solidarietà al, che hanno descritto come un ' grande essere umano '. I commenti ...Il post ha già ottenuto più di 16 milioni di visualizzazioni in cinque giorni e molti utenti hanno espresso solidarietà al, che alcuni descrivono come un 'grande essere umano'. 'Questo ti ha ...Sarà made in Italy, anzi made in Umbria, l’organizzazione tecnica di una delle gare più importanti e più ricche del ...Uziel Martinez, tiktoker messicano, è diventato famoso per aver donato un rene alla madre della sua fidanzata. Un gesto d'amore nei confronti della sua ragazza che, però, non ...