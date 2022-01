Scream | la recensione | Il “requel” del cult movie di Wes Craven è riuscito | e a tratti geniale

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ladi: il film del 2022 di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, al cinema dal 13 gennaio, si ricollega al primo film e, come quello, unisce tensione e paura a una riflessione sull'horror e l'industria del cinema. Inizia proprio come il primo, ildi Wesdel 1996, il nuovo film del fortunato franchise, il quinto. Come capirete dalladi(sì, è intitolato proprio così, senza alcun numero), il film 2022 diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, in uscita al cinema il 13 gennaio, tutto questo ha un senso ben preciso, perché nella saga ambientata a Woodsboro ogni cosa lo ha: anche quel titolo secco, senza il cinque a seguirlo. E allora si parte così: una casa che sembra proprio quella della ...