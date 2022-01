Quirinale, Centrodestra in tilt: "Berlusconi non ha i voti" (Di giovedì 13 gennaio 2022) Salvini, Meloni e centristi in pressing: "Al Cavaliere mancano oltre 100 grandi elettori". E se Draghi va al Colle niente elezioni di ANTONELLA COPPARI Leggi su quotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Salvini, Meloni e centristi in pressing: "Al Cavaliere mancano oltre 100 grandi elettori". E se Draghi va al Colle niente elezioni di ANTONELLA COPPARI

matteosalvinimi : Bene l’impegno del Presidente Draghi contro il caro bollette per famiglie e imprese: al di là delle discussioni sul… - Despo33432062 : @ElioLannutti Che bello finché vengono eletti i serv... Gli uomini della sinistra ..al Quirinale c'è gente stimata… - partenopeico : @Moonlightshad1 Next step: Berlusconi al Quirinale così L'Innobinabile in sua assenza si prende il centrodestra - StefaniaFalone : RT @francofontana43: È troppo imbarazzante, anche per il centrodestra. Così Salvini scarica Berlusconi. Che resiste. Ma fino a quando? “Qui… - massimo_san : RT @francofontana43: È troppo imbarazzante, anche per il centrodestra. Così Salvini scarica Berlusconi. Che resiste. Ma fino a quando? “Qui… -