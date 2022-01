Qualiano | in giro su “tre ruote” con targa fatta in casa | denunciati

(Di giovedì 13 gennaio 2022) La coppia di origine romena è stata denunciata per raccolta di rifiuti non autorizzata e smaltimento illecito. I Carabinieri della stazione di– nell’ambito dei controlli relativi agli illeciti ambientali – hanno denunciato in stato di libertà per raccolta di rifiuti non autorizzata e smaltimento illecito un 42enne e una 45enne di origine romena.

I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania lo hanno individuato in Via Di Vittorio a, dove alcuni residenti preoccupati avevano segnalato un gruppo di giovani con ...

Un 14enne di Qualiano girava con una pistola dietro la schiena. Ai carabinieri che lo hanno fermato ha risposto: "Mi serve come autodifesa". Va in giro con una pistola a soli 14 anni e, quando è stato ...
I carabinieri lo hanno individuato dopo la segnalazione da parte di alcuni residenti, preoccupati per un gruppo di giovani con atteggiamento sospetto ...