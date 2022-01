Nel M5S si cerca l’intesa sul Quirinale. Conte chiama in campo i pontieri. L’obiettivo è arrivare coesi su un solo candidato. Intanto i fuoriusciti propongono una rosa di 13 nomi (Di giovedì 13 gennaio 2022) Che il M5S arrivi a poche ore da una riunione e poi decida di rinviarla, non è cosa nuova. È già capitato varie volte in passato, specie da quando la presidenza è in mano a Giuseppe Conte. Segno, evidentemente, che i malumori serpeggiano da tempo. E questa, secondo molti, è anche la ragione per cui la tanto attesa riunione congiunta con senatori e deputati, prevista per ieri, alla fine è stata rinviata ad oggi. “Problemi organizzativi”, fanno sapere dallo staff. Qualcuno però tra gli eletti avanza altre ipotesi: “Conte giustamente vuole proare a placare gli animi di modo che si arrivi al giorno della votazione uniti e coesi e con un solo nome da proporre”. Cosa che, a quanto pare, al momento non c’è. L’assemblea dei deputati M5s tenutasi due gironi fa e rigorosamente su Zoom, è stata ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 13 gennaio 2022) Che il M5S arrivi a poche ore da una riunione e poi decida di rinviarla, non è cosa nuova. È già capitato varie volte in passato, specie da quando la presidenza è in mano a Giuseppe. Segno, evidentemente, che i malumori serpeggiano da tempo. E questa, secondo molti, è anche la ragione per cui la tanto attesa riunione congiunta con senatori e deputati, prevista per ieri, alla fine è stata rinviata ad oggi. “Problemi organizzativi”, fanno sapere dallo staff. Qualcuno però tra gli eletti avanza altre ipotesi: “giustamente vuole proare a placare gli animi di modo che si arrivi al giorno della votazione uniti ee con unnome da proporre”. Cosa che, a quanto pare, al momento non c’è. L’assemblea dei deputati M5s tenutasi due gironi fa e rigomente su Zoom, è stata ...

