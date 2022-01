Napoli-Fiorentina, record negativo al Maradona: il numero degli spettatori (Di giovedì 13 gennaio 2022) Oggi pomeriggio andrà in scena Napoli-Fiorentina, gara degli ottavi di Coppa Italia. Il match di oggi sarà l’ultimo con lo stadio aperto ancora al 50%: dalla prossima gara di campionato, in tutti gli stadi italiani saranno ammessi massimo 5000 spettatori. Tifosi Napoli Napoli-Fiorentina però non ha scaldato gli animi della tifoseria: oggi allo stadio sono previsti circa 5 mila tifosi. Una specie di test in vista delle prossime gare di campionato. Il motivo di così pochi tifosi allo stadio lo si può ritrovare sia nella crescita dei contagi (molta gente è a casa in quarantena o ha paura di andare allo stadio) e nel poco fascino che suscita la Coppa Italia. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 13 gennaio 2022) Oggi pomeriggio andrà in scena, garaottavi di Coppa Italia. Il match di oggi sarà l’ultimo con lo stadio aperto ancora al 50%: dalla prossima gara di campionato, in tutti gli stadi italiani saranno ammessi massimo 5000. Tifosiperò non ha scaldato gli animi della tifoseria: oggi allo stadio sono previsti circa 5 mila tifosi. Una specie di test in vista delle prossime gare di campionato. Il motivo di così pochi tifosi allo stadio lo si può ritrovare sia nella crescita dei contagi (molta gente è a casa in quarantena o ha paura di andare allo stadio) e nel poco fascino che suscita la Coppa Italia.

