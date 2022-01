Microsoft ha interrotto la produzione di Xbox One alla fine del 2020 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Microsoft ha smesso di produrre tutti i modelli Xbox One alla fine del 2020 , come riportato dal sito The Verge . Nonostante l’azienda non avesse ufficializzato l’annuncio, Microsoft ha preso la decisione di fermare l’assemblaggio di Xbox One X e Xbox One S in concomitanza con il lancio di Xbox Series XS, quindi le unità in vendita da allora sono gli ultimi stock distribuiti ai negozi. “Per concentrarci sulla produzione di Xbox Series XS , abbiamo interrotto la produzione di tutte le console Xbox One alla fine del 2020 “, ha risposto Cindy Walker di Microsoft a The Verge su questo ... Leggi su gamesandconsoles (Di giovedì 13 gennaio 2022)ha smesso di produrre tutti i modelliOnedel, come riportato dal sito The Verge . Nonostante l’azienda non avesse ufficializzato l’annuncio,ha preso la decisione di fermare l’assemblaggio diOne X eOne S in concomitanza con il lancio diSeries XS, quindi le unità in vendita da allora sono gli ultimi stock distribuiti ai negozi. “Per concentrarci sulladiSeries XS , abbiamoladi tutte le consoleOnedel“, ha risposto Cindy Walker dia The Verge su questo ...

Advertising

GAMESANDCON : Microsoft ha interrotto la produzione di Xbox One alla fine del 2020 - infoitscienza : Xbox One, è finita: Microsoft ha interrotto la produzione di console - infoitscienza : Xbox One fine di un'era, Microsoft ha interrotto la produzione di tutti i modelli a fine 2020 -