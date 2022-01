L’ultima stagione di Peaky Blinders sarà “intensa e gotica”, assicura Cillian Murphy (Di giovedì 13 gennaio 2022) La sesta e ultima stagione di Peaky Blinders assumerà dei toni decisamente gotici. Questo è quanto ha anticipato il protagonista della serie, Cillian Murphy. I nuovissimi episodi dovrebbero andare in onda su BBC, e successivamente a livello globale (inclusa l’Italia) su Netflix, nei prossimi mesi. Intervistato dal Rolling Stone, l’attore irlandese ha dichiarato che il capitolo conclusivo della serie incentrata sulla gang criminale di Birmingham: Penso che sarà molto intenso. La parola che continuiamo a usare è ‘gotico’. Sì, sarà pesante! Sinonimo di vampiri e castelli, il termine utilizzato dal protagonista di Peaky Blinders potrebbe rivelare una stagione con un’atmosfera unica nel suo genere, sicuramente più ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) La sesta e ultimadiassumerà dei toni decisamente gotici. Questo è quanto ha anticipato il protagonista della serie,. I nuovissimi episodi dovrebbero andare in onda su BBC, e successivamente a livello globale (inclusa l’Italia) su Netflix, nei prossimi mesi. Intervistato dal Rolling Stone, l’attore irlandese ha dichiarato che il capitolo conclusivo della serie incentrata sulla gang criminale di Birmingham: Penso chemolto intenso. La parola che continuiamo a usare è ‘gotico’. Sì,pesante! Sinonimo di vampiri e castelli, il termine utilizzato dal protagonista dipotrebbe rivelare unacon un’atmosfera unica nel suo genere, sicuramente più ...

