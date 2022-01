L'ultima reduce del bombardamento di San Lorenzo ha reso omaggio a Sassoli (Di giovedì 13 gennaio 2022) AGI - Anche l'ultima reduce scampata al bombardamento di San Lorenzo, Lucia Tomassetti, ha voluto rendere omaggio a David Sassoli regalando ai suoi familiari un libro scritto dalla sorella minore "19 luglio cadono le bombe". La signora, oggi 91enne, ha ricordato così il presidente del Parlamento Europeo scomparso pochi giorni fa: "Era venuto ad una manifestazione a Capena e gli abbiamo dato un libro sul bombardamento - ha spiegato la donna dopo essersi fermata per un istante a parlare con la famiglia Sassoli -. Abbiamo detto ai ragazzi e alla moglie che David manchera' a tutto il Paese e con lui in Europa ci sentivamo protetti. La forza del padre deve diventare la loro forza". Leggi su agi (Di giovedì 13 gennaio 2022) AGI - Anche l'scampata aldi San, Lucia Tomassetti, ha voluto renderea Davidregalando ai suoi familiari un libro scritto dalla sorella minore "19 luglio cadono le bombe". La signora, oggi 91enne, ha ricordato così il presidente del Parlamento Europeo scomparso pochi giorni fa: "Era venuto ad una manifestazione a Capena e gli abbiamo dato un libro sul- ha spiegato la donna dopo essersi fermata per un istante a parlare con la famiglia-. Abbiamo detto ai ragazzi e alla moglie che David manchera' a tutto il Paese e con lui in Europa ci sentivamo protetti. La forza del padre deve diventare la loro forza".

Advertising

sulsitodisimone : L'ultima reduce del bombardamento di San Lorenzo ha reso omaggio a Sassoli - Aryianna_ : RT @FredMosby_: A proposito di Sanremo 83. In quell'edizione come super-ospite ci fu Raffaella, reduce dal grandissimo successo di Fantasti… - DottRiccardi : RT @FredMosby_: A proposito di Sanremo 83. In quell'edizione come super-ospite ci fu Raffaella, reduce dal grandissimo successo di Fantasti… - marijoforever__ : RT @FredMosby_: A proposito di Sanremo 83. In quell'edizione come super-ospite ci fu Raffaella, reduce dal grandissimo successo di Fantasti… - GiorgiaMidili1 : RT @FredMosby_: A proposito di Sanremo 83. In quell'edizione come super-ospite ci fu Raffaella, reduce dal grandissimo successo di Fantasti… -

Ultime Notizie dalla rete : ultima reduce L'ultima reduce del bombardamento di San Lorenzo ha reso omaggio a Sassoli AGI - Anche l'ultima reduce scampata al bombardamento di San Lorenzo, Lucia Tomassetti, ha voluto rendere omaggio a David Sassoli regalando ai suoi familiari un libro scritto dalla sorella minore '19 luglio cadono ...

Sassoli: la reduce delle bombe di S.Lorenzo, ci mancherà "Mia sorella è l'ultima reduce sopravvissuta. Abbiamo detto ai ragazzi e alla moglie che mancherà a noi e tutto Paese - spiega Elvira Tomassetti, che aveva un mese il giorno della tragedia, da lei ...

L'ultima reduce del bombardamento di San Lorenzo ha reso omaggio a Sassoli AGI - Agenzia Giornalistica Italia L'ultima reduce del bombardamento di San Lorenzo ha reso omaggio a Sassoli Lucia Tomassetti, 91 anni: "Abbiamo detto ai ragazzi e alla moglie che David mancherà a tutto il Paese e con lui in Europa ci sentivamo protetti" ...

Sassoli: la reduce delle bombe di S.Lorenzo, ci mancherà Fra le numerose persone che hanno voluto rendere omaggio a David Sassoli, c'è anche una reduce sopravvissuta al bombardamento di San Lorenzo, il primo avvenuto a Roma durante la seconda guerra mondial ...

AGI - Anche l'scampata al bombardamento di San Lorenzo, Lucia Tomassetti, ha voluto rendere omaggio a David Sassoli regalando ai suoi familiari un libro scritto dalla sorella minore '19 luglio cadono ..."Mia sorella è l'sopravvissuta. Abbiamo detto ai ragazzi e alla moglie che mancherà a noi e tutto Paese - spiega Elvira Tomassetti, che aveva un mese il giorno della tragedia, da lei ...Lucia Tomassetti, 91 anni: "Abbiamo detto ai ragazzi e alla moglie che David mancherà a tutto il Paese e con lui in Europa ci sentivamo protetti" ...Fra le numerose persone che hanno voluto rendere omaggio a David Sassoli, c'è anche una reduce sopravvissuta al bombardamento di San Lorenzo, il primo avvenuto a Roma durante la seconda guerra mondial ...