La scuola è un luogo fondamentale, parola di studente (Di giovedì 13 gennaio 2022) di Stefano Russo Le vacanze natalizie stanno volgendo al termine e in queste ore sui media e in televisione si sente continuamente parlare delle modalità di ripresa delle attività scolastiche. Il discorso sulla scuola "in presenza" o "a distanza" sembra essersi trasformato in una questione "ideologica", invece di valutare con serietà e serenità la reale possibilità di riapertura delle scuole in base alle attuali condizioni epidemiologiche. Si tratta di un argomento particolarmente delicato, in quanto la didattica "in presenza" è fondamentale nel processo formativo di ogni allievo, ma non è possibile ignorare i rischi correlati, al giorno d'oggi, alla presenza contemporanea di tante persone in uno stesso ambiente. Per far ripartire in totale serenità le attività scolastiche "in presenza" bisognerebbe riuscire a realizzare condizioni di reale sicurezza ...

