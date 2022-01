John Silver: “Bray non sarà mai leader del Dark Order” (Di giovedì 13 gennaio 2022) E’ già passato più di un anno dalla morte del compianto Brodie Lee e tutti i fan della AEW e del panorama mondiale del wrestling continuano ad omaggiarlo con emozione e tenerezza. Brodie alla corte di Tony Khan era il leader del Dark Order che dopo la sua scomparsa non ha più avuto un capo indiscusso anche se nei primi periodi del suo arrivo c’era stata una certa affinità con Adam Cole. Secondo i membri della fazione nessuno potrà mai più ricoprire quel ruolo, anche con un clamoroso arrivo di Bray Wyatt. Parole di John Silver. Le sue dichiarazioni “Odio il fatto che la gente ci riempia di tweet chiedendoci se ognuno che venga licenziato dalla WWE possa diventare il leader del Dark Order… E’ una cosa che non ha senso. Anche ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 13 gennaio 2022) E’ già passato più di un anno dalla morte del compianto Brodie Lee e tutti i fan della AEW e del panorama mondiale del wrestling continuano ad omaggiarlo con emozione e tenerezza. Brodie alla corte di Tony Khan era ildelche dopo la sua scomparsa non ha più avuto un capo indiscusso anche se nei primi periodi del suo arrivo c’era stata una certa affinità con Adam Cole. Secondo i membri della fazione nessuno potrà mai più ricoprire quel ruolo, anche con un clamoroso arrivo diWyatt. Parole di. Le sue dichiarazioni “Odio il fatto che la gente ci riempia di tweet chiedendoci se ognuno che venga licenziato dalla WWE possa diventare ildel… E’ una cosa che non ha senso. Anche ...

Zona_Wrestling : #WWE John Silver: 'Bray non sarà mai leader del Dark Order' - - TSOWrestling : Un infastidito John Silver allontana i rumor #TSOW #TSOS - esseasterisco : @John_L_Silver @Ainely88 @La7tv Io quando c'è la promo dopo TgLa7 riesco a cambiare canale prima che Giletti abbia… - D4rkh1gh : @curiososaurus A me ha appassionato molto, ti potrebbe piacere. È una specie di spin off dell'isola del tesoro, per… - D4rkh1gh : @curiososaurus Allora sempre sul genere romanzo di avventura 'la vera storia di Long John Silver'? -

