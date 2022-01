Costa Concordia | storia di un inchino fatale

Leggi su dilei

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono passati dieci anni da quel giorno in cui, quella che doveva essere una vacanza all’insegna della spensieratezza e del divertimento, si è trasformata in un incubo fatto di paure, incertezze e dolore. Un vero e proprio inferno nel quale 4229 persone sono sprofondate, cercando con tutte le loro forze di restare a galla, di non annegare, mentre tutto il resto andava a fondo. Dieci anni fa si consumava quello che è stato considerato uno dei più gravi incidenti marittimi dellaitaliana, il naufragio della navedavanti all’Isola del Giglio. Tutto per un. 13 gennaio 2012: il naufragio dellaEra il 13 gennaio del 2021 quando la nave da crociera dellasi preparava a raggiungere Savona, l’ultima ...