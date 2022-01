Confinati in spazi angusti e con poco cibo: i campi di quarantena in Cina (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Cina conferma la tolleranza zero contro il Covid - 19. Una prova della dittatura sanitaria di Pechino arriva dai diversi campi di quarantena che sono sorti per ospitare le persone positive. Sui ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Laconferma la tolleranza zero contro il Covid - 19. Una prova della dittatura sanitaria di Pechino arriva dai diversidiche sono sorti per ospitare le persone positive. Sui ...

Advertising

sdaniela2006 : RT @strafui: In questi giorni è come essere ritornati indietro di due anni: le stesse armature di plastica per andare in battaglia, gli ute… - _Andabrez : RT @strafui: In questi giorni è come essere ritornati indietro di due anni: le stesse armature di plastica per andare in battaglia, gli ute… - TizianaBtz : RT @strafui: In questi giorni è come essere ritornati indietro di due anni: le stesse armature di plastica per andare in battaglia, gli ute… - paradisoa1 : RT @strafui: In questi giorni è come essere ritornati indietro di due anni: le stesse armature di plastica per andare in battaglia, gli ute… - alicelabart : RT @strafui: In questi giorni è come essere ritornati indietro di due anni: le stesse armature di plastica per andare in battaglia, gli ute… -