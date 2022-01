Caffè macinato come ingrediente nelle ricette salate: una bontà inaspettata (Di giovedì 13 gennaio 2022) Se amate il Caffè macinato, non perdetevi questi suggerimenti in cucina che noi di Non Solo Riciclo abbiamo scovato per voi! Provatelo nelle vostre ricette salate, ne esalterà i sapori in modo davvero inconsueto, ma apprezzabile! Il primo consiglio in assoluto a cui dovrete prestare massima attenzione è quello del momento esatto in cui aggiungerlo a seconda della resa che intendete infondere al piatto. Se lo inserirete al temine della preparazione il gusto sarà più marcato rispetto all’aroma, viceversa, se lo aggiungerete in cottura, perderà il suo sapore, ma manterrà il profumo inalterato. A voi la scelta. Valutate, poi, la giusta dose da utilizzare a seconda delle vostre preferenze personali: un cucchiaino di polvere finissima esalta senza coprire, ma se desiderate un risultato più strong, dovete ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 13 gennaio 2022) Se amate il, non perdetevi questi suggerimenti in cucina che noi di Non Solo Riciclo abbiamo scovato per voi! Provatelovostre, ne esalterà i sapori in modo davvero inconsueto, ma apprezzabile! Il primo consiglio in assoluto a cui dovrete prestare massima attenzione è quello del momento esatto in cui aggiungerlo a seconda della resa che intendete infondere al piatto. Se lo inserirete al temine della preparazione il gusto sarà più marcato rispetto all’aroma, viceversa, se lo aggiungerete in cottura, perderà il suo sapore, ma manterrà il profumo inalterato. A voi la scelta. Valutate, poi, la giusta dose da utilizzare a seconda delle vostre preferenze personali: un cucchiaino di polvere finissima esalta senza coprire, ma se desiderate un risultato più strong, dovete ...

