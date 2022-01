Australian Open 2022 | il tabellone femminile | tutti gli accoppiamenti dal 1° turno alla finale Il cammino delle azzurre

Advertising

FiorinoLuca : Marton #Fucsovics si scaglia contro Novak #Djokovic ??? 'Ci era stato comunicato che per giocare gli Australian Ope… - Eurosport_IT : Bomba dalla Germania: deduzioni e prove digitali di un team di esperti, ed ecco forti sospetti sulla data del test… - Eurosport_IT : ?? La positività di #Djokovic al Covid risale al 16 dicembre 2021 alle ore 20:19. ?? Le sue attività pubbliche nei… - Lapomacho : Lui la faccia l'ha già persa, ora la sta perdendo anche il torneo. Pessima figura, @AustralianOpen ... Caso Djokov… - ulvy3000 : RT @repubblica: Caso Djokovic, slitta il sorteggio degli Australian Open. Il ministro dell'Immigrazione non ha ancora deciso se respingere… -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

La capienza del pubblico all'di tennis, che inizierà lunedì, sarà limitata al 50% a causa dell'aumento del numero di casi di Covid - 19 e dei ricoveri nell'area di Melbourne. 'Il regolamento per gli...Novak Djokovic giocherà al primo turno deglidi tennis nonostante l'incertezza sul visto. Il primo ministro australiano Scott Morrison ha dichiarato che il governo non ha ancora deciso se annullare il permesso di ingresso del ...Il primo ministro australiano Scott Morrison ha dichiarato che il Governo non ha ancora deciso di annullare il visto del numero uno del tennis Novak Djokovic. A domanda diretta di un giornalista (“per ...Informazioni non vere nella richiesta d'ingresso in Australia del tennista serbo. In precedenza in Serbia, sebbene positivo, avrebbe incontrato un giornalista francese per un'intervista. I fuzionari d ...