Ascolti tv 12 gennaio 2022: Supercoppa super per Canale5. Brindisi vs. Giletti: in testa un tempo per parte, Albano batte Renzi, La7 rimonta con Povia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ascolti Tv al top: Inter-Juve 7,890 milioni e 33,2%. Tg1 a 5,970 milioni e 25,34%. Tg5 4,996 milioni e 21,1%. L’Eredità 4,989 milioni e 23,85%. I Soliti Ignoti a 4,7 milioni e 18,15%. Mediaset comincia a monetizzare l’investimento fatto su Coppa Italia e supercoppa, strappati alla Rai non senza qualche preoccupazione. Ieri una parte dei possibili dubbi si è diradata. I numeri che sono arrivati sono stati migliori di quelli spuntati in passato dalla tv pubblica, da record, anche se non si è superata la soglia degli otto milioni. Ma vediamo il contesto. Mercoledì televisivo – quindi – all’insegna di Inter-Juventus, impegnate a San Siro nella supercoppa Frecciarossa, quello del 12 gennaio. Il match in onda su Canale5, inoltre, si è ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 13 gennaio 2022)Tv al top: Inter-Juve 7,890 milioni e 33,2%. Tg1 a 5,970 milioni e 25,34%. Tg5 4,996 milioni e 21,1%. L’Eredità 4,989 milioni e 23,85%. I Soliti Ignoti a 4,7 milioni e 18,15%. Mediaset comincia a monetizzare l’investimento fatto su Coppa Italia e, strappati alla Rai non senza qualche preoccupazione. Ieri unadei possibili dubbi si è diradata. I numeri che sono arrivati sono stati migliori di quelli spuntati in passato dalla tv pubblica, da record, anche se non si èata la soglia degli otto milioni. Ma vediamo il contesto. Mercoledì televisivo – quindi – all’insegna di Inter-Juventus, impegnate a San Siro nellaFrecciarossa, quello del 12. Il match in onda su, inoltre, si è ...

Advertising

angelamisceo : RT @fashionsoaptv: ??????Vola ancora Love is in the air 2 (ASCOLTI PUNTATA 12 GENNAIO 2022)! La nostra amat soap turca ottiene 1.953.000 tele… - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 12 gennaio 2021: Access Prime Time e Preserale - sen_cal_kapimi_ : RT @fashionsoaptv: ??????Vola ancora Love is in the air 2 (ASCOLTI PUNTATA 12 GENNAIO 2022)! La nostra amat soap turca ottiene 1.953.000 tele… - Lucillalucilla7 : RT @fashionsoaptv: ??????Vola ancora Love is in the air 2 (ASCOLTI PUNTATA 12 GENNAIO 2022)! La nostra amat soap turca ottiene 1.953.000 tele… - karolinazac1 : RT @fashionsoaptv: ??????Vola ancora Love is in the air 2 (ASCOLTI PUNTATA 12 GENNAIO 2022)! La nostra amat soap turca ottiene 1.953.000 tele… -