Arbitro si sbaglia: fischia la fine prima (Di giovedì 13 gennaio 2022) Adesso toccherà alla Caf decidere. Di sicuro Mali - Tunisia disputata a Limbe e valida per la prima giornata del girone E della Coppa d'Africa, entra nella storia del calcio e non per un gol o per il ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Adesso toccherà alla Caf decidere. Di sicuro Mali - Tunisia disputata a Limbe e valida per lagiornata del girone E della Coppa d'Africa, entra nella storia del calcio e non per un gol o per il ...

Advertising

JuveReTweet : 1-1 #interJUVE #Supercoppa: Al 64' Chiellini ferma Dzeko in contropiede, per la prima volta l'arbitro sbaglia a fav… - M2000Philip : @itsmealepa Ok ma cosa c’entra l’arbitro? Se fai certe scenate (e Berna l’ha fatta) ci sta che ti ammonisca, per no… - cherudek : @gamonapoli qualcuno poteva ancora pensare che 'l'arbitro sbaglia come sbaglia il calciatore'?? - infoitsport : Tunisia-Mali, l'arbitro Sikazwe fischia la fine con 5' di anticipo. Poi sbaglia di nuovo - FabrizioZuliani : La magia della Coppa d’Africa #TunisiaMali -