Ambiente | Illy | ' sfide straordinarie | imprese dovranno investire'

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Milano, 13 gen. (Adnkronos) - "Leche abbiamo di fronte sono. La decarbonizzazione è un tema importantissimo ed è un imperativo, se non decarbonizziamo verranno meno le condizioni per la vita sul pianeta. Il cambiamento rischia di diventare irreversibile in pochi decenni". E in questo scenario, "con delle regole del gioco nuove", lesicuramente reagire". Lo ha detto il presidente diCaffé, Andrea, nel suo intervento alla conferenza dell'Osservatorio Geoeconomia promosso da Ispi e Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Assolombarda e Sace.ha sottolineato che "c'è un enorme tema tecnologico, perché dobbiamo azzerare le emissioni e questo implica una transizione verso le energie rinnovabili, di cui non abbiamo ancora ...