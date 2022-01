Addio a Ronnie Spector | icona pop degli anni Sessanta e leader dei Ronettes

(Di giovedì 13 gennaio 2022)del gruppo pop Thee potente voce dei suoi hit come 'Be My Baby' e 'Baby I love You' è morta di cancro a 78. Lo ha annunciato la sua famiglia. La cantante, un'...

A distanza di dodici mesi è toccato a, nata a New York nel '43, destinata a emergere fin da subito, con i suoi cromosomi un po' afro, un po' nativi, un po' irlandesi. 'Quando non sei come ...ha vissuto la sua vita con un luccichio negli occhi, con coraggio, uno spettacolare senso dell'umorismo e il sorriso sulle labbra'. Nata Veronica Greenfield a New York il 10 agosto 1943 , la ...Ronnie Spector, leader del gruppo pop The Ronettes e potente voce dei suoi hit come "Be My Baby" e "Baby I love You" è morta di cancro a 78 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia. La cantante, un'icon ...AGI - Le prime parole della canzone, quel “The night we met I knew I needed you so”, hanno attraversato la storia della musica e del cinema per quasi sessant'anni, e adesso hanno perso la sua interpre ...