Un centimetro (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Vincenzo Calafiore “ Svendiamo la dignità, l’unica cosa che abbiamo. Tutto di noi sta in un piccolo spazio: il centimetro! Lì siamo con la nostra libertà e dignità; ed è qui che voglio vivere e morire, anche se finirà ogni cosa di me. Tranne che quella misura di . di vita, di libertà e amore, ma è l’unica cosa al mondo per cui vale la pena di lottare, che ho, che abbiamo. Non va perduto, ne tanto meno svenduto, non dobbiamo mai permettere a nessuno di portarcelo via! “ Cit. Vincenzo Calafiore Quanto pensi sia lunga la tua vita? Non pensare sia di tanto tempo, a guardare bene hai, abbiamo a disposizione 10 millimetri che sono poi . Come lo spendiamo? Non bene certamente. L’ulteriore grave crescita dei più diversi atti di violenza è il frutto di una malattia morale che ci sta annientando ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Vincenzo Calafiore “ Svendiamo la dignità, l’unica cosa che abbiamo. Tutto di noi sta in un piccolo spazio: il! Lì siamo con la nostra libertà e dignità; ed è qui che voglio vivere e morire, anche se finirà ogni cosa di me. Tranne che quella misura di . di vita, di libertà e amore, ma è l’unica cosa al mondo per cui vale la pena di lottare, che ho, che abbiamo. Non va perduto, ne tanto meno svenduto, non dobbiamo mai permettere a nessuno di portarcelo via! “ Cit. Vincenzo Calafiore Quanto pensi sia lunga la tua vita? Non pensare sia di tanto tempo, a guardare bene hai, abbiamo a disposizione 10 millimetri che sono poi . Come lo spendiamo? Non bene certamente. L’ulteriore grave crescita dei più diversi atti di violenza è il frutto di una malattia morale che ci sta annientando ...

Advertising

calcevivi : @Libero_Citt @RomaNoGreenPass Un centimetro, è piccolo, ed è fragile, ma è l’unica cosa al mondo che valga la pena… - calcevivi : @Libero_Citt @RomaNoGreenPass Dal FILM: [V per VENDETTA]: 'Noi svendiamo la nostra onestà molto facilmente, ma in r… - namelessraffa : La prossima volta che deciso di non mettere i calzini e congelare per un intero esame dove non posso muovermi di me… - GioiaDeBonis : Ci hanno provato a chiuderci la bocca, ma noi di PINK non abbiamo mollato. NON SI MOLLA NEMMENO UN CENTIMETRO.… - iamAmandaM_ : io credo che la mia gatta sia magica perché ogni volta che mi sento male non si stacca da me neanche di un centimet… -