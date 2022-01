Supercoppa spagnola 2022, spettacolare 3-2 tra Real e Barça: Valverde la decide ai supplementari (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il Real Madrid è la prima finalista della Supercoppa spagnola 2022. A Ryihad gli uomini di Ancelotti battono il Barcellona per 3-2 al termine di un match emozionante terminato solamente ai supplementari. Adesso i Blancos attendono una tra Atletico Madrid o Athletic Bilbao nella finalissima di domenica. E’ successo di tutto questa sera, con le Merengues che sono andate avanti due volte ma in entrambi i casi si sono fatte rimontare dai blaugrana, che non hanno mai mollato la presa. Alla fine ai supplementari la sfida viene decisa da una superba azione offensiva del Real, iniziata da Casemiro e cconclusa dal tiro ravvicinato di Valverde. RIVIVI LA DIRETTA LIVE GLI HIGHLIGHTS LE PAGELLE ED IL TABELLINO IL MATCH – Il Real Madrid parte ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) IlMadrid è la prima finalista della. A Ryihad gli uomini di Ancelotti battono il Barcellona per 3-2 al termine di un match emozionante terminato solamente ai. Adesso i Blancos attendono una tra Atletico Madrid o Athletic Bilbao nella finalissima di domenica. E’ successo di tutto questa sera, con le Merengues che sono andate avanti due volte ma in entrambi i casi si sono fatte rimontare dai blaugrana, che non hanno mai mollato la presa. Alla fine aila sfida viene decisa da una superba azione offensiva del, iniziata da Casemiro e cconclusa dal tiro ravvicinato di. RIVIVI LA DIRETTA LIVE GLI HIGHLIGHTS LE PAGELLE ED IL TABELLINO IL MATCH – IlMadrid parte ...

Advertising

Eurosport_IT : BLANCOS IN FINALE! ?????? È il Real Madrid la prima finalista della Supercoppa spagnola: battuto il Barcellona 3-2 ai… - Raikard001 : Ma chiediamoci pure perchè il calcio italiano è indietro rispetto agli altri...basta guardare la differenza fra la… - ETGazzetta : Il Real scappa due volte, il Barça rimonta: ai supplementari Valverde manda Ancelotti in finale - _Sport_Calcio_ : Il Clasico regala sempre emozioni: il Real Madrid va in finale e ha la meglio sul Barcellona solo ai tempi suppleme… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Il Clasico regala sempre emozioni: il Real Madrid va in finale e ha la meglio sul Barcellona solo ai tempi supplementari!… -