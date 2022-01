Soccorso dai VdF un rapace rimasto incastrato in una rete (Di mercoledì 12 gennaio 2022) AMEGLIA – La squadra del distaccamento di Sarzana, nel pomeriggio dell’11 gennaio, ha salvato un uccello rapace rimasto impigliato in una rete a due metri di altezza presso il campo sportivo di Ameglia. Il volatile era stato notato da alcuni passanti che hanno immediatamente allertato il numero unico per le emergenze. I Vigili del fuoco dopo averlo liberato lo hanno poi consegnato al personale della LIPU per le cure del caso. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 12 gennaio 2022) AMEGLIA – La squadra del distaccamento di Sarzana, nel pomeriggio dell’11 gennaio, ha salvato un uccelloimpigliato in unaa due metri di altezza presso il campo sportivo di Ameglia. Il volatile era stato notato da alcuni passanti che hanno immediatamente allertato il numero unico per le emergenze. I Vigili del fuoco dopo averlo liberato lo hanno poi consegnato al personale della LIPU per le cure del caso. L'articolo L'Opinionista.

