Raiola operato d’urgenza | è sotto osservazione

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Secondo quanto riporta l’edizione online della Gazzetta dello Sport, si tratta di ore molto delicate per Mino. Il noto procuratore sportivo, agente – tra gli altri – di Donnarumma e di Pogba, è attualmente ricoverato al San Raffaele di Milano dove è statoposto a un intervento chirurgico. Si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. L'articolo ilNapolista.

Sono ore delicate per Mino. Il noto procuratore sportivo è ricoverato al San Raffaele di Milano dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza., 54 anni, resterà sotto osservazione. Seguiranno aggiornamenti. È un momento delicato per Mino Raiola. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il procuratore sportivo italo-olandese è stato ricoverato all'Ospedale San Raffaele ... Mino Raiola è stato operato d'urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano: il noto procuratore resta sotto osservazione ...