Raiola | arriva la smentita sull’operazione d’urgenza | i dettagli

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Èta lacirca la notizia, riportata qualche ora fa da La Gazzetta dello Sport, secondo cui Minosarebbe stato operatopresso l’Ospedale San Raffaele di Milano e poi tenuto in osservazione nella struttura. Sull’account Twitter ufficiale del noto procuratore sportivo infatti è stato comunicato che si è trattato di controlli medici programmati che hanno necessitato di anestesia e quindi del ricovero. Di seguito il testo del tweet: “Minoè stato sottoposto a controlli medici ordinari che hanno necessitato di anestesia. Si tratta di controlli programmati, non c’è stato nessun intervento“. Thomas Cambiaso

"Mino Raiola è stato sottoposto a controlli medici ordinari che hanno necessitato di anestesia. Si tratta di controlli programmati, non c'è stato nessun intervento d'urgenza". Con questo messaggio ...
AGGIORNAMENTO ORE 17:15 - Prima la notizia dell'operazione d'urgenza, poi la smentita da parte del suo entourage sui social. Come riportato nella nota Mino Raiola "è ...