Per i vaccinati la COVID-19 è un’altra cosa (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La maggior parte di chi ha completato da poco la vaccinazione o ha ricevuto il richiamo si ammala con molti meno rischi e fastidi rispetto a un paio di anni fa Leggi su ilpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La maggior parte di chi ha completato da poco la vaccinazione o ha ricevuto il richiamo si ammala con molti meno rischi e fastidi rispetto a un paio di anni fa

borghi_claudio : Non una domanda sull'obbligo che però mantiene il consenso informato. Non una domanda sui cittadini non vaccinati s… - Corriere : Il Quebec tasserà i non vaccinati : «Sono un peso per la sanità» - borghi_claudio : @LucioMalan Vita normale per qualche milione di Italiani pur molto più sani dei contagiati vaccinati che girano tra… - trentinantonio1 : RT @boni_castellane: 'Il miglior modo per proteggere i bambini è che gli adulti attorno a loro siano vaccinati'. [Corriere pag. 3] Non cred… - foppa_fraframa : RT @RadioGenova: Mario Draghi: 'Ospedali sotto pressione per colpa dei non vaccinati!' -