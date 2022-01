Papa Francesco ricorda i lavoratori vittime della pandemia e si rivolge al Governo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nell’udienza generale nell’aula Paolo VI, ilha tenuto un discorso sul lavoro, riferendosi direttamente al. Ilchiede ai fedeli un minuto di silenzio per tutti iche si sono suicidati durante la“In questi tempi ditante persone hanno perso il lavoro, lo sappiamo, e alcuni, schiacciati da un peso insopportabile, sono arrivati al punto di togliersi la vita. Vorrei oggire ognuno di loro e le loro famiglie”. Lo ha dettoper la prima volta durante l’udienza, trasformata in un’occasione perre con un minuto di silenzio idisperati che anche in questasono morti per mancanza di lavoro o per ...