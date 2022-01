Open Day terza dose nel Lazio per ragazzi dai 12 ai 17 anni: quando, dove e come prenotare l’appuntamento (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La pandemia non si può dire ancora (e purtroppo) sconfitta, il virus circola e corre. Ma nel Lazio corre anche la campagna di vaccinazione con l’ennesimo Open Day per la terza dose, il booster, rivolta ai ragazzi dai 12 ai 17 anni. E da oggi, infatti, sono disponibili nuovi slot Pfizer per questa fascia d’età. Leggi anche: Lazio a rischio zona arancione: i dati aggiornati su ricoveri e terapie intensive Open Day 12-17 anni a Roma e nel Lazio domenica 16 gennaio: ecco dove fare la terza dose Domenica 16 gennaio è previsto un altro Open Day per i ragazzi dai 12 ai 17 anni, tutti quelli che devono ricevere la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La pandemia non si può dire ancora (e purtroppo) sconfitta, il virus circola e corre. Ma nelcorre anche la campagna di vaccinazione con l’ennesimoDay per la, il booster, rivolta aidai 12 ai 17. E da oggi, infatti, sono disponibili nuovi slot Pfizer per questa fascia d’età. Leggi anche:a rischio zona arancione: i dati aggiornati su ricoveri e terapie intensiveDay 12-17a Roma e neldomenica 16 gennaio: eccofare laDomenica 16 gennaio è previsto un altroDay per idai 12 ai 17, tutti quelli che devono ricevere la ...

