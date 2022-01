Milan, guarda Noa Lang: ubriaca così i compagni con giravolte e finte (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Le magie di Noa Noëll Lang, calciatore olandese del Club Bruges e finito nel mirino del Milan per il calciomercato Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Le magie di Noa Noëll, calciatore olandese del Club Bruges e finito nel mirino delper il calciomercato

Advertising

Batwayne82Queen : RT @jolandafiore: #CalcioMercato ???? Le trattative di giornata: #BREMER rinnova Un nome per la difesa del #MILAN #NAPOLI se arriva l’este… - Bizio07 : RT @jolandafiore: #CalcioMercato ???? Le trattative di giornata: #BREMER rinnova Un nome per la difesa del #MILAN #NAPOLI se arriva l’este… - alequevaz97 : @_andre_19__ Guarda io il Milan non la odio. Mi sta sulle palle ovviamente e la sento molto la rivalità, però ricon… - FPB_0 : RT @jolandafiore: #CalcioMercato ???? Le trattative di giornata: #BREMER rinnova Un nome per la difesa del #MILAN #NAPOLI se arriva l’este… - 978Alebruno : RT @jolandafiore: #CalcioMercato ???? Le trattative di giornata: #BREMER rinnova Un nome per la difesa del #MILAN #NAPOLI se arriva l’este… -