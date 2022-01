Meno Cina in Italgas e Terna? Si è dimesso il consigliere di State Grid (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sia Italgas, più importante operatore in Italia nel settore della distribuzione del gas naturale, sia Terna, gestore delle reti per la trasmissione dell’energia elettrica, hanno comunicato che il consigliere di amministrazione Yunpeng He, rappresentante della cinese State Grid Corp, ha rassegnato le proprie dimissioni, con efficacia dalla data di nomina del suo sostituto, per sopravvenuti impegni professionali. Entrambe le società, quotate su Euronext Milan, hanno precisato in una nota che non sono previste indennità o altri benefici spettanti a seguito della cessazione dalla carica. I lettori più attenti di Formiche.net non saranno stupidi della notizia. Nelle scorse settimane, dopo l’attenzione del governo di Mario Draghi sul 35% di Cdp Reti (veicolo di investimento che gestisce le partecipazioni in ... Leggi su formiche (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sia, più importante operatore in Italia nel settore della distribuzione del gas naturale, sia, gestore delle reti per la trasmissione dell’energia elettrica, hanno comunicato che ildi amministrazione Yunpeng He, rappresentante della cineseCorp, ha rassegnato le proprie dimissioni, con efficacia dalla data di nomina del suo sostituto, per sopravvenuti impegni professionali. Entrambe le società, quotate su Euronext Milan, hanno precisato in una nota che non sono previste indennità o altri benefici spettanti a seguito della cessazione dalla carica. I lettori più attenti di Formiche.net non saranno stupidi della notizia. Nelle scorse settimane, dopo l’attenzione del governo di Mario Draghi sul 35% di Cdp Reti (veicolo di investimento che gestisce le partecipazioni in ...

