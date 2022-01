Lorena Cesarini, chi è l'attrice che sarà al Festival di Sanremo 2022 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Lorena Cesarini, principalmente nota per aver interpretato Isabelle Mbamba in Suburra, sarà una delle cinque co-conduttrici scelte da Amadeus per Sanremo 2022. Lorena Cesarini è una delle cinque co-conduttrici scelte da Amadeus per il Festival di Sanremo 2022, ha origini metà italiane e metà del Dakar ed è un'attrice piuttosto nota nel nostro paese: oltre al ruolo di Isabelle Mbamba in Suburra ha lavorato anche con Leonardo Pieraccioni. La Cesarini, nata da madre originaria del Dakar, la capitale della Repubblica del Senegal, e da padre italiano, ha sempre nutrito un profondo interesse nei confronti del cinema e della recitazione. A proposito del padre, scomparso prematuramente, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 gennaio 2022), principalmente nota per aver interpretato Isabelle Mbamba in Suburra,una delle cinque co-conduttrici scelte da Amadeus perè una delle cinque co-conduttrici scelte da Amadeus per ildi, ha origini metà italiane e metà del Dakar ed è un'piuttosto nota nel nostro paese: oltre al ruolo di Isabelle Mbamba in Suburra ha lavorato anche con Leonardo Pieraccioni. La, nata da madre originaria del Dakar, la capitale della Repubblica del Senegal, e da padre italiano, ha sempre nutrito un profondo interesse nei confronti del cinema e della recitazione. A proposito del padre, scomparso prematuramente, ...

SanremoRai : Le co-conduttrici di #Sanremo2022 Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta, Sabrina Fer… - IlContiAndrea : Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli sono le cinque co-conduttrici di #Sanremo2022 - Agenzia_Ansa : FLASH | Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli sono le cinque co-co… - infoitcultura : Chi è Lorena Cesarini: età, lavoro, fidanzato, Festival di Sanremo e vita privata - lucia25968868 : RT @danieledv79: Non so chi sia Lorena Cesarini, ma considerare Ornella Muti e Sabrina Ferilli 'grandi attrici' anche no. #Sanremo2022 -