“Lo smog contribuisce all’aumento dei contagi” | conferme da un nuovo studio su Varese

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ogni microgrammo/m3 di PM2.5 in più, aumenta del 5% il tasso di infezione da Covid, ovvero 294 casi di infetti in più ogni 100mila persone l’anno. Relazioni simili valgono per altri inquinanti: PM10, NO e NO2. Questi i risultati che senza dubbio collegano gli inquinanti atmosfericidel rischio di infezione da SARS-CoV-2 nel rapporto rilevato da una ricerca di Epimed, il Centro di Epidemiologia e medicina preventiva dell’Università dell’Insubria, i cui risultati sono pubblicati sulla rivista Occupational & Environmental Medicine (Bmj). Loha preso in esame la popolazione adulta della città di(62.848 persone), seguita da inizio pandemia a marzo 2021. Per poterlo realizzare, hanno lavorato congiuntamente le Università die Como e quella di Cagliari, l’Osservatorio Epidemiologico ...