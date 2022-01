La verità sui positivi ricoverati

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) 00:00 Buongiorno ai commensali! 00:15 Favoloso: ora si pentono della liturgia del terrore: no al bollettino quotidiano sui contagi. Michele Brambilla sul Qn: basta con bollettini, isolamenti e dad. Bene d'accordo: ma dove erano quando c'era da criticare il decreto che proroga lo stato di emergenza? 05:10 Un terzo degli ingressi in ospedale è di malati di altre patologie che sono anche. 10:15 In Campania il green pass continua a funzionare pure ai… 12:40 Il party di Boris Johnson… 14:00 Ci lascia David Sassoli, il suo garbo e la sua eleganza lo hanno fatto apprezzare da tutti. 15:45 Quirinale, Berlusconi ci prova e torna Caimano per Repubblica e Travaglio. Spunta di nuovo il Mattarella bis.