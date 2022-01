Johnson ammette: «Ero al party in pieno lockdown. Chiedo scusa». Ma la poltrona vacilla (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Basteranno le scuse di cuore per evitare il peggio a Boris Johnson? Difficilmente. Davanti alla Camera dei Comuni il premier britannico è stato costretto ad ammettere (e a scusarsi) la partecipazione al party del 20 maggio, in pieno lockdown, nel giardino di Downing Street. Dove erano state invitate un centinaio di persone. Dopo settimane di imbarazzati silenzi, Johnson, accusato trasversalmente dall’opposizione laburista e dalla sua stessa maggioranza, ha ammesso l’errore imperdonabile. Quello di aver partecipato all’evento affollato in barba a tutte le regole di sicurezza anti-covid. “Comprendo la rabbia che provano contro di me e il governo che guido le molte persone che hanno vissuto l’angoscia delle restrizioni”, ha detto ancora. Negando, però, di aver ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Basteranno le scuse di cuore per evitare il peggio a Boris? Difficilmente. Davanti alla Camera dei Comuni il premier britannico è stato costretto adre (e arsi) la partecipazione aldel 20 maggio, in, nel giardino di Downing Street. Dove erano state invitate un centinaio di persone. Dopo settimane di imbarazzati silenzi,, accusato trasversalmente dall’opposizione laburista e dalla sua stessa maggioranza, ha ammesso l’errore imperdonabile. Quello di aver partecipato all’evento affollato in barba a tutte le regole di sicurezza anti-covid. “Comprendo la rabbia che provano contro di me e il governo che guido le molte persone che hanno vissuto l’angoscia delle restrizioni”, ha detto ancora. Negando, però, di aver ...

