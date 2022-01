Il dialogo impossibile tra la Russia e la Nato

Advertising

Acquacheta4 : @Juventino_Vero_ @fuoridalcorotv Di tutto, ma alla fine purtroppo il dialogo scarseggia da entrambi i lati. Ormai f… - gooblin73_83196 : @AnnaritaNinni @AtlanaTrogrlic Penso che se è impossibile creare un dialogo anche con idee opposte è inutile insist… - ilciccio67 : @GP_Santo @Sgrosalv80 Certamente, loro hanno sempre ragione a prescindere. Per questo è impossibile un dialogo con… - averygoodbook : @FmMosca Sono sempre pronti ad offendere. Impossibile un dialogo civile. - mn_rossi : @Lucia31196578 @barbarab1974 Non sono affatto adirato: espongo il mio parere e critico, nel senso più nobile, ciò c… -

Ultime Notizie dalla rete : dialogo impossibile

Internazionale

Per comprendere ciò che sta accadendo in Russia vale la pena soffermarsi su una dichiarazione del capo della diplomazia russa Sergej Lavrov che ha suscitato un'accesa reazione in Europa centrale e ...... più scaltro che ingenuo "La Bibbia è la biblioteca che non divide, non separa, non apre a fondamentalismi, chiede l'affermazione della diversità, delle pluralità e dunque del" , e i proclami,...Vladimir Putin si comporta come se la zona dell’ex Unione Sovietica sia ancora sotto il controllo di Mosca e vuole approfittare di un apparente indebolimento occidentale. La crisi ucraina potrebbe per ...Tradurre la Bibbia è un sacrilegio, atto di chi svela le pudenda di Dio, a svergognare la Legge. È gesto cruento, da cannibali: una sfida. Chi continua a dire che la Bibbia è un testo come gli altri, ...