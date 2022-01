Gli aggiornamenti sulle condizioni di Mino Raiola: parla il professor Alberto Zangrillo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Mino Raiola, noto procuratore sportivo. Secondo quanto circolato l’agente sarebbe stato operato d’urgenza al San Raffaele di Milano. Si tratta del procuratore di calcio più conosciuto, tra i suoi assistiti figurano nomi del calibro di Haaland, Donnarumma, Ibrahimovic, Pogba e de Ligt. Sull’argomento ha deciso di intervenire il professore Alberto Zangrillo che ha aggiornato sulla situazione. “L’operazione era programmata da tempo”, riporta la Gazzetta dello Sport. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Arrivano nuovidi, noto procuratore sportivo. Secondo quanto circolato l’agente sarebbe stato operato d’urgenza al San Raffaele di Milano. Si tratta del procuratore di calcio più conosciuto, tra i suoi assistiti figurano nomi del calibro di Haaland, Donnarumma, Ibrahimovic, Pogba e de Ligt. Sull’argomento ha deciso di intervenire ilche ha aggiornato sulla situazione. “L’operazione era programmata da tempo”, riporta la Gazzetta dello Sport. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

LaStampa : Buongiorno! Ecco la prima pagina di oggi, 12/01/2022. Gli aggiornamenti su - acmilan : All updates related to new health and safety provisions for the match against Roma ? - DiMarzio : #JuveNapoli, novità per i tre calciatori del @sscnapoli 'fermati' dalla ASL: gli aggiornamenti alla vigilia del mat… - Civico_5_0 : Per la decarbonizzazione: efficienza energetica e riscaldamento negli edifici ?????? Venerdì 21 gennaio, alle 10.00,… - StefanoTrevis11 : RT @pierreniccolo: Il digiuno per #marcozennaroliberosubito procede per il meglio @zaiapresidente.@luigidimaio @ItalyMFA. Colgo l'occasione… -