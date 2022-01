Gf Vip, Soleil pensa ancora ad Alex Belli? Cosa ha confidato a Gianmaria (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Soleil e Gianmaria sembrano essersi riavvicinati in amicizia, per l'ennesima volta: Sotto un plaid in veranda, Soleil ha confidato a Gianmaria e c'entra Alex Belli Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 gennaio 2022)sembrano essersi riavvicinati in amicizia, per l'ennesima volta: Sotto un plaid in veranda,hae c'entraFoto: Ufficio Stampa Endemol Shine ...

Advertising

gf_vip_news : @gsaporita @Brenda_C__ Vai a vedere il sondaggio che ho fatto ieri e vedrai che fino a ieri la vip più votata è sta… - Circo30011554 : Non capisco come mai Gianmaria cerca di trovare l'amore dentro la casa, è un povero galletto senza speranza, mi v… - anna_coronas : @regno_disoleil SALVIAMO SOLEI ??????IMMUME .APP MEDIASET. PLAI INFIINIYT SMS477.000.2CON SCRITTO SOLEIL SALVIAMOL… - elenadanza89 : @LexaHeda95 @voyager_75 Katia e Soleil dovrebbero uscire dalla casa del Grande Fratello Vip - IFrangioni : RT @CartasegnaPiero: #gfvip6 CODACONS è ora che si intervenga sul Grande Fratello Vip 6 è inguardabile x come l'arroganza le parolacce e co… -