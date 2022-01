Follia in Coppa d’Africa: l’arbitro fischia la fine in anticipo e se ne va (VIDEO) (Di mercoledì 12 gennaio 2022) l’arbitro si scoccia, ha fretta di andare a farsi la doccia. Guarda l’orologio, mancano ancora 5 minuti alla fine di Tunisia-Mali, Coppa d’Africa. Il Mali è in vantaggio 1-0. Sikazwe, l’arbitro, dice basta: fischia tre volte e tutti negli spogliatoi. Ovviamente lo prendono per pazzo. E’ l’85‘, cosa fa? La panchina della Tunisia protesta. I giocatori lo convincono a riprendere la partita, essù. l’arbitro riattacca, a malincuore, ma dura pochissimo: espelle Touré, il Mali resta in 10. Il Var chiede all’arbitro di rivedere le immagini, perché quel fallo non è da espulsione. Ci mette due minuti a decidere, davanti al monitor. E ovviamente conferma il rosso, sbagliando. Però intanto s’è fatto l’89’, e il signor Sikazwe, dallo Zambia, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 gennaio 2022)si scoccia, ha fretta di andare a farsi la doccia. Guarda l’orologio, mancano ancora 5 minuti alladi Tunisia-Mali,. Il Mali è in vantaggio 1-0. Sikazwe,, dice basta:tre volte e tutti negli spogliatoi. Ovviamente lo prendono per pazzo. E’ l’85‘, cosa fa? La panchina della Tunisia protesta. I giocatori lo convincono a riprendere la partita, essù.riattacca, a malincuore, ma dura pochissimo: espelle Touré, il Mali resta in 10. Il Var chiede aldi rivedere le immagini, perché quel fallo non è da espulsione. Ci mette due minuti a decidere, davanti al monitor. E ovviamente conferma il rosso, sbagliando. Però intanto s’è fatto l’89’, e il signor Sikazwe, dallo Zambia, ...

