“È stato ucciso perché sapeva troppo” Annuncio choc in diretta Tv | pubblico sconvolto

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono alcune delle anticipazioni dell'intervista ad Antonella Tognazzi, vedova di David Rossi, l'ex capo area comunicazione di banca Mps morto precipitando dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013, che andranno in onda nella puntata di Porta a Porta di questa sera. Incalzata da Bruno Vespa la vedova Rossi ha ripercorso le vicende della morte del marito, dalle mail senza risposta scambiate con l'allora amministratore delegato Viola, ai bigliettini di addio trovati nel cestino dell'ufficio, fino alla telefonata di Daniela Santanché e ai lavori della commissione parlamentare d'inchiesta. Antonella Tognazzi ha spiegato come Rossi, nonostante le perquisizioni a casa e nel suo ufficio, non "temesse di essere arre. Dal momento che aveva un legame molto forte con Mussari e Vigni, il suo terrore era che lo tirassero dentro. Ma non era dentro alle ...

Advertising

AdriMCMLXI : RT @butacit: Muore una brava persona pro vaccini ed europeista e i complottisti subito a dire che è stato il vaccino, muore un complottista… - Sarhah12 : @AlexGiudetti Il collega italiano, Domenico Biscardi, è stato trovato morto, forse ucciso, in Italia. Anche lui ass… - taila44991038 : RT @ema1197s: Ascoltate e condividete perché tutti devono sapere. Il Dott. #Biscardi è stato ucciso perché sapeva troppo e stava diventand… - Brandolf11 : RT @UIKIONLUS: #Rojava Cellule di #ISIS hanno attaccato la clinica della Mezzaluna Rossa curda (Heyva Sor a Kurd) all'interno del campo di… - gisellaruccia : RT @umanesimo: Toh, una morte improvvisa che non possono addebitare al vaccino, e cosa fanno? è stato ucciso dai poderi fordi... https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : stato ucciso

Infatti, da due giorni a questa parte, il Green Pass rafforzato èreso obbligatorio anche per le attività agonistiche all'aperto, senza distinguerle più con quelle che si svolgono in ambienti ...Questa mattina, a Misano Adriatico, Nicola Donadio, 50enne dipendente Hera originario di Chiaromonte, èda Zegarac Edi, 54enne disoccupato di origine slovena ed ex operaio da trentanni in Riviera, che lo avrebbe colpito con un bilanciere da palestra. L'uomo ha confessato dopo che i ...Un incidente scioccante quello avvenuto in India. Un neonato di poco più di tre mesi è stato ucciso da una scimmia che, dopo averlo afferrato, lo ha gettato in un pozzo facendolo annegare. Il dramma è ...Un 51enne originario della provincia di Potenza è stato ucciso all'alba a bastonate: arrestato un uomo di 51 anni ...