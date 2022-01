“Draghi al Quirinale, FI via dal governo e subito al voto”: i bookmakers inglesi hanno le idee chiare… (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Se Draghi salirà al Colle si andrà al voto anticipato, perché Forza Italia non sosterrà altri governi: terremoto nelle quote sul toto-Quirinale dopo l’aut aut lanciato da Silvio Berlusconi, che trapela a pochi giorni vertice del centrodestra in cui potrebbe annunciare ufficialmente la sua candidatura. Mario Draghi non scopre ancora le sue carte ma, come riporta Agipronews, i quotisti britannici continuano a puntare sulla sua elezione a Presidente della Repubblica, un’ipotesi a 1,40 per la sigla Ladbrokes. Crolla però la quota del Cavaliere, ora secondo in lavagna a 7 (pochi giorni fa era offerto a 15), davanti a Pier Ferdinando Casini e alla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, entrambi a 11. Si sale a 13 per la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, con il Commissario europeo per gli affari economici, Paolo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sesalirà al Colle si andrà alanticipato, perché Forza Italia non sosterrà altri governi: terremoto nelle quote sul toto-dopo l’aut aut lanciato da Silvio Berlusconi, che trapela a pochi giorni vertice del centrodestra in cui potrebbe annunciare ufficialmente la sua candidatura. Marionon scopre ancora le sue carte ma, come riporta Agipronews, i quotisti britannici continuano a puntare sulla sua elezione a Presidente della Repubblica, un’ipotesi a 1,40 per la sigla Ladbrokes. Crolla però la quota del Cavaliere, ora secondo in lavagna a 7 (pochi giorni fa era offerto a 15), davanti a Pier Ferdinando Casini e alla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, entrambi a 11. Si sale a 13 per la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, con il Commissario europeo per gli affari economici, Paolo ...

