Domenico Biscardi tr (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Domenico Biscardi era uno medico amato dai no - vax. Ma adesso Domenico Biscardi è morto e sui social è partita un'ondata complottista. Il medico, secondo le prime informazioni, sarebbe stato trovato ... Leggi su globalist (Di mercoledì 12 gennaio 2022)era uno medico amato dai no - vax. Ma adessoè morto e sui social è partita un'ondata complottista. Il medico, secondo le prime informazioni, sarebbe stato trovato ...

Advertising

ilriformista : I negazionisti del #Covid gridano al complotto: 'Ucciso per non far emergere verità' #DomenicoBiscardi #novax… - VALE24464951 : RT @MMaXXprIIme: Ma quelli che hanno versato lacrime per David #Sassoli e facevano la ramanzina ai #novax ora piangeranno Domenico #Biscard… - LauroC69 : RT @ilbisa1: DOMENICO BISCARDI - Quello che 'non si deve sapere' - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Poteva mai mancare il complotto per la morte di Domenico #Biscardi? Per i #novax la convinzione che sia stato ucciso è a… - Quintarelli_A : RT @aless77m: NOTIZIA pazzescaaaaaa !!!! Condividete ultima telefonata del Dott. Domenico Biscardi @fuoridalcorotv @LaVeritaWeb #draghiva… -