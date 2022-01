Covid | protocollo sport | stop squadra con 35% positivi

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Blocco dell'interase il numero diè superiore al 35% dei componenti del gruppo atleti; isolamento per ie test continui per 5 giorni per i contatti ad alto rischio, con ...

Advertising

petergomezblog : Francia, verso lo sciopero generale della scuola. I prof contro il protocollo del governo per i contagi Covid: “Cao… - sportface2016 : +++Sport di squadra, ecco il nuovo protocollo anti-#Covid: stop alle attività con più del 35% dei giocatori positiv… - SkySport : ULTIM'ORA COVID-19 INTESA GOVERNO-REGIONI SU PROTOCOLLO SPORT PROFESSIONISTICI STOP A SQUADRA SE POSITIVO ALMENO IL… - forzaroma : Serie A, approvato il nuovo protocollo anti Covid #ASRoma - Matteo75223913 : RT @SkySport: ULTIM'ORA COVID-19 INTESA GOVERNO-REGIONI SU PROTOCOLLO SPORT PROFESSIONISTICI STOP A SQUADRA SE POSITIVO ALMENO IL 35% GRUPP… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid protocollo

Sono questi, come apprende l'ANSA, gli elementi principali della bozza del nuovoanti -portato dalla sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, alla Conferenza Stato - Regioni, ...Questi, secondo l'Ansa, gli elementi principali della bozza del nuovoanti -portato dalla sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, alla Conferenza Stato - Regioni. 'Intesa in ..."Intesa in Conferenza Stato-Regioni sul protocollo con le nuove regole Covid per gli sport di squadra. Positivo il lavoro fatto per arrivare a questo risultato. Grazie a Vezzali, Speranza, Fedriga, a ...Cosa significa Blocco dell'intera squadra se il numero di positivi è superiore al 35% dei componenti del gruppo atleti; isolamento per i positivi e test continui per 5 giorni per i contatti ad alto ri ...